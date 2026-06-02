KoSSev: в Сербии начались новые учения с участием стран НАТО

Как пояснили в Министерстве обороны Сербии, цель учений — обмен опытом и совершенствование подготовки для участия в операциях по поддержанию мира, а также укрепление взаимопонимания вооруженных сил партнеров.
В следующие две недели участники будут отрабатывать на базе «Юг», полигоне «Боровац» и стрельбище «Вртогош» различные тактические сценарии, включая охрану баз, объектов и колонн, патрулирование, блокирование и обыск местности, а также боевые действия в городских условиях.
По данным KoSSev, Сербия начала работать с НАТО в рамках программы Партнерство ради мира с 2006 года. В 2015 году стороны подписали Индивидуальный план действий в рамках партнерства (ИПДП). Это высшая форма сотрудничества для стран, не являющихся членами альянса, подчеркивает издание.
Хотя Сербия официально проводит политику военного нейтралитета и не планирует вступать в НАТО, она сотрудничает с альянсом посредством совместных учений, подготовки кадров, реформирования системы обороны и участия в международных миротворческих миссиях. В Министерстве обороны Сербии также действует Офис связи НАТО.