KoSSev: в Сербии начались новые учения с участием стран НАТО

В Сербии начались международные тактические учения «Платиновый волк 26». В них принимают участие более 550 военнослужащих из 11 стран, сообщает сербский портал KoSSev.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, учения организованы Вооруженными силами Сербии при поддержке Европейского командования ВС США. Они проходят на военных полигонах и тренировочных площадках вблизи Буяноваца и продлятся до 13 июня. Это одиннадцатые учения из серии «Платиновый волк».

В этом году участие в них принимают военнослужащие армий Сербии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Греции, Великобритании, Венгрии, Италии, Румынии, Северной Македонии, США и Черногории.

Как пояснили в Министерстве обороны Сербии, цель учений — обмен опытом и совершенствование подготовки для участия в операциях по поддержанию мира, а также укрепление взаимопонимания вооруженных сил партнеров.

В следующие две недели участники будут отрабатывать на базе «Юг», полигоне «Боровац» и стрельбище «Вртогош» различные тактические сценарии, включая охрану баз, объектов и колонн, патрулирование, блокирование и обыск местности, а также боевые действия в городских условиях.

KoSSev напоминает, что учения «Платиновый волк 26» начались всего через неделю после завершения первых совместных военных учений Сербии и НАТО, которые прошли на полигоне под Буяновацем с 13 по 23 мая.

По данным KoSSev, Сербия начала работать с НАТО в рамках программы Партнерство ради мира с 2006 года. В 2015 году стороны подписали Индивидуальный план действий в рамках партнерства (ИПДП). Это высшая форма сотрудничества для стран, не являющихся членами альянса, подчеркивает издание.

Хотя Сербия официально проводит политику военного нейтралитета и не планирует вступать в НАТО, она сотрудничает с альянсом посредством совместных учений, подготовки кадров, реформирования системы обороны и участия в международных миротворческих миссиях. В Министерстве обороны Сербии также действует Офис связи НАТО.

