Пашинян назвал условие для референдума о ЕАЭС и Евросоюзе

Референдум о выборе между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом в Армении возможен только после того, как Ереван официально подаст заявку в Брюссель. Об этом «Известиям» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предвыборной агитации в городе Севан. Прямой эфир беседы транслировался на странице политика в соцсети.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, сначала мы должны быть кандидатом или должны официально обратиться в ЕС для вступления. Пока такого нет, нет и вопроса проведения референдума», — приводит его слова «Интерфакс».

Никол Пашинян также рассказал, что ознакомился с совместным заявлением президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии по итогам саммита ЕАЭС в Астане. В документе лидеры призвали Ереван в кратчайшие сроки организовать плебисцит по вопросу выбора между Евросоюзом и ЕАЭС.

«Я прочитал. Очень сбалансированный текст. Получается, что наши коллеги из четырех стран ЕАЭС поддерживают идею проведения референдума в Армении по вопросу вступления Армении в ЕС. Но пока Армения официально не обратилась в ЕС, чтобы стать полноправным членом, нет смысла в референдуме», — заявил премьер и уточнил, что пока этого не произойдет, вопрос о выражении волеизъявления граждан остается открытым.

Глава армянского правительства подчеркнул, что обязательно лично примет участие в следующей встрече ЕАЭС. Мероприятие в Астане в мае 2026 года он пропустил из-за проведения предвыборной кампании в республике.

