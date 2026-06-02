Пашинян назвал условие для референдума о ЕАЭС и Евросоюзе

Никол Пашинян также рассказал, что ознакомился с совместным заявлением президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии по итогам саммита ЕАЭС в Астане. В документе лидеры призвали Ереван в кратчайшие сроки организовать плебисцит по вопросу выбора между Евросоюзом и ЕАЭС.
«Я прочитал. Очень сбалансированный текст. Получается, что наши коллеги из четырех стран ЕАЭС поддерживают идею проведения референдума в Армении по вопросу вступления Армении в ЕС. Но пока Армения официально не обратилась в ЕС, чтобы стать полноправным членом, нет смысла в референдуме», — заявил премьер и уточнил, что пока этого не произойдет, вопрос о выражении волеизъявления граждан остается открытым.
Глава армянского правительства подчеркнул, что обязательно лично примет участие в следующей встрече ЕАЭС. Мероприятие в Астане в мае 2026 года он пропустил из-за проведения предвыборной кампании в республике.