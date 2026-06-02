Губернатор Красноярского края встретился с выпускниками «Покровского»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел встречу с учениками 11-х классов красноярского образовательного центра «Покровский».

Источник: НИА Красноярск

Также в мероприятии участвовали заместитель руководителя администрации губернатора края — начальник управления кадров и госслужбы Леонид Кирсанов и руководитель главного управления образования администрации Красноярска Марина Аксенова. Примечательно, что все трое в разные годы учились в школе № 58, на базе которой сегодня работает образовательный центр.

Встреча прошла в формате открытого диалога: школьники могли задать вопросы о выборе профессии, учебе в вузах и перспективах развития в регионе. Основной акцент был сделан на теме профессионального самоопределения и дальнейшего трудоустройства молодежи в родном крае.

Михаил Котюков отметил, что спокойно относится к тому, что выпускники выбирают для поступления университеты в других городах.

«Абсолютно спокойно отношусь к тому, что ребята поступают в вузы в других городах. Это нормальная практика: учиться там, где трудно и интересно. Вопрос в другом: как потом заинтересовать их работой на родной земле? Это задача трудная. Общаясь со студентами, которые сейчас учатся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, вижу, что интерес к работе в крае у молодежи есть», — сказал губернатор Красноярского края.

В завершение встречи глава региона пожелал выпускникам уметь выстраивать баланс между учебой и отдыхом.

