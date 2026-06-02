НАТО планирует направить больше сил на восточный фланг Европы

«НАТО уже предпринимает шаги для укрепления восточного фланга. Да, мы организуем это», — заявил он в интервью телеканалу Al Arabiya в ответ на вопрос о планах по отправке дополнительных сил на восток и приверженности альянса защите «каждого дюйма» территории его членов в случае инцидентов, подобных румынскому.
Адмирал добавил, что альянс намерен создать схему, которая «свяжет все от Балтийского до Черного моря». Он не уточнил, о каких именно силах идет речь, и не привел подробностей о предполагаемой схеме. Драгоне отметил, что НАТО «изучает и применяет лучшие средства противодействия», не пояснив, что именно имеется в виду.
29 мая Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность на Россию.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским БПЛА. Он отметил, что случаи падения дронов ВСУ на территории европейских стран уже бывали и «в данном случае, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации». Путин подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку тому, что произошло.