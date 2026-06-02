Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО планирует направить больше сил на восточный фланг Европы

ДОХА, 2 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс (НАТО) намерен направить больше сил на восточный фланг Европы после инцидента с падением беспилотника на крышу жилого дома в Румынии. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Источник: Reuters

«НАТО уже предпринимает шаги для укрепления восточного фланга. Да, мы организуем это», — заявил он в интервью телеканалу Al Arabiya в ответ на вопрос о планах по отправке дополнительных сил на восток и приверженности альянса защите «каждого дюйма» территории его членов в случае инцидентов, подобных румынскому.

Адмирал добавил, что альянс намерен создать схему, которая «свяжет все от Балтийского до Черного моря». Он не уточнил, о каких именно силах идет речь, и не привел подробностей о предполагаемой схеме. Драгоне отметил, что НАТО «изучает и применяет лучшие средства противодействия», не пояснив, что именно имеется в виду.

29 мая Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность на Россию.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским БПЛА. Он отметил, что случаи падения дронов ВСУ на территории европейских стран уже бывали и «в данном случае, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации». Путин подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку тому, что произошло.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше