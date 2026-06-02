ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам ОПК в Киеве и регионах Украины

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей — военные и энергетические объекты в Киеве и других регионах. Украинскую столицу «затянул дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, попали пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.