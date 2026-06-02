МИД назвал атаки киевского режима в Черном море терактами

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Атака безэкипажных катеров ВСУ на танкеры недалеко от побережья Турции и пролива Босфор является террористическим актом, Россия требует провести тщательное разбирательство произошедшего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

По ее словам, ВСУ совершают бандитские налеты на суда при помощи безэкипажных катеров или БПЛА — и сваливают все на Россию. В Москве, пояснила она, обратили внимание на очередную провокацию, «призванную дестабилизировать обстановку в Черноморье», — атаку украинских безэкипажных катеров 28 мая на танкеры недалеко от побережья Турции и пролива Босфор.

«Полагаем, что подобные провокации, являющиеся не чем иным, как террористическими актами, должны стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, получить ясную публичную реакцию и осуждение со стороны всех прибрежных стран, на которых лежит особая ответственность за обеспечение безопасности судоходства в Черном море», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Разумеется, за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители», — добавила она.

