МИД назвал атаки киевского режима в Черном море терактами

По ее словам, ВСУ совершают бандитские налеты на суда при помощи безэкипажных катеров или БПЛА — и сваливают все на Россию. В Москве, пояснила она, обратили внимание на очередную провокацию, «призванную дестабилизировать обстановку в Черноморье», — атаку украинских безэкипажных катеров 28 мая на танкеры недалеко от побережья Турции и пролива Босфор.
«Полагаем, что подобные провокации, являющиеся не чем иным, как террористическими актами, должны стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, получить ясную публичную реакцию и осуждение со стороны всех прибрежных стран, на которых лежит особая ответственность за обеспечение безопасности судоходства в Черном море», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
«Разумеется, за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители», — добавила она.