Слова Путина о новом качестве конфликта и российские удары. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О терактах Киева и словах Путина
Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом, Киев об этом знал: «Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. Киевский режим об этом прекрасно знал и уничтожал колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорят технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорилось».
Слова Путина о переходе конфликта на новый уровень означают то, что, если Киев идет на бесчеловечные теракты против детей, это совсем другая парадигма: «Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма».
О российских ударах
ВС России наносят системные удары по военной инфраструктуре Украины, в том числе по Киеву и другим городам: «Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима. По Киеву, по другим городам, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России».
О возможных сроках завершения конфликта на Украине
Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если Владимир Зеленский отдаст своим формированиям приказ уйти с территории российских регионов: «Что касается Зеленского и завершения войны до конца года: война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов».
О переговорах по украинскому урегулированию
Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с украинской стороной: «Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам».
Хотя переговоры по Украине сейчас на паузе, Россия сохраняет контакты по ним с США: «Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе».
Россия предпочла бы добиться своих целей мирным путем, но, если Украина будет по-прежнему отказываться от переговоров, СВО будет продолжаться: «Если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться».