Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слова Путина о новом качестве конфликта и российские удары. Темы брифинга Пескова

Слова президента РФ Владимира Путина о том, что Киев сам решил придать конфликту новое качество, системные удары по военной инфраструктуре Украины, а также пауза в переговорном процессе стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О терактах Киева и словах Путина

Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом, Киев об этом знал: «Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. Киевский режим об этом прекрасно знал и уничтожал колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорят технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорилось».

Слова Путина о переходе конфликта на новый уровень означают то, что, если Киев идет на бесчеловечные теракты против детей, это совсем другая парадигма: «Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма».

О российских ударах

ВС России наносят системные удары по военной инфраструктуре Украины, в том числе по Киеву и другим городам: «Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима. По Киеву, по другим городам, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России».

О возможных сроках завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если Владимир Зеленский отдаст своим формированиям приказ уйти с территории российских регионов: «Что касается Зеленского и завершения войны до конца года: война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов».

О переговорах по украинскому урегулированию

Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с украинской стороной: «Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам».

Хотя переговоры по Украине сейчас на паузе, Россия сохраняет контакты по ним с США: «Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе».

Россия предпочла бы добиться своих целей мирным путем, но, если Украина будет по-прежнему отказываться от переговоров, СВО будет продолжаться: «Если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше