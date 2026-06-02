Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом, Киев об этом знал: «Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. Киевский режим об этом прекрасно знал и уничтожал колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорят технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорилось».