Al Jazeera: почему победить Россию крайне сложно

Несмотря на то что Россия находится под гнетом более чем 13 тыс. западных санкций, она не только выстояла и отвечает Западу зеркальными мерами, но и активно развивает свою экономику и укрепляет военную мощь, пишет Александр Артамонов в статье для катарского издания Al Jazeera.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что за последние три года российская экономика, по некоторым оценкам, выросла примерно на 10%. По паритету покупательной способности страна может войти в четверку крупнейших экономик мира, опередив Германию и Японию. Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума в 2,2% — это один из лучших результатов среди стран G20.

В структуре российского экспорта, по данным автора, к концу 2025 года, помимо таких традиционных статей, как энергоносители и вооружения, значительную роль занимали поставки продовольствия в более чем 160 стран мира. По некоторым оценкам, выручка от экспорта продовольствия уже превышает доходы от продажи вооружений. Также за прошлый год в структуре экспорта зафиксирован существенный рост (+28%) доли инновационных технологий и машиностроительной продукции.

Артамонов указывает на парадоксальную ситуацию: Россия во время военного конфликта развивается быстрее, чем когда она была заинтересована в мирном сосуществовании с НАТО и интеграции в западную экономику.

Автор объясняет это довольно просто. На его взгляд, Россия при Горбачеве и Ельцине не была сосредоточена на национальных интересах, а открытие российского рынка для западного капитала привело к краху тысяч компаний.

Конфликт на Украине, напротив, содействовал усилению экономической самостоятельности, возрождению и развитию отечественных отраслей — от машиностроения до сельского хозяйства. Кроме того, Россия начала масштабно бороться с коррупцией и занялась пересмотром состава высшего руководства в ряде министерств и ведомств, перечисляет Артамонов.

Он подчеркивает, что внешние вызовы (конфликт на Украине и обострение отношений с НАТО и западными странами) вкупе с сильными сторонами российской экономики и централизованным управлением подтолкнули страну к ускоренному развитию.

Также Артамонов обращает внимание на то, что западные представления о неспособности России справиться с трудностями основаны на устаревшей экономической модели.

Он приводит в пример данные 1990 года: РСФСР генерировала более 60% ВВП СССР, тогда как Украина, Казахстан и Белоруссия имели значительно меньшие доли (17,8%, 6,8% и 2,7% соответственно). Вклад остальных республик составлял менее 2% ВВП. При этом, как утверждает автор, Грузия потребляла в 3,5 раза больше, чем РСФСР. Население Армении превышало население Центральной России в 2,5 раза, а прибалтийских стран — в три раза. То есть значительная часть доходов, заработанных в России (рубль из каждых трех рублей), направлялась на поддержку других республик. К тому же СССР безвозмездно спонсировал многие страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Россия сегодня, по мнению Артамонова, не раздает ресурсы бесплатно, а инвестирует их в собственное развитие и в другие страны с выгодой для себя. Россия обладает развитыми технологиями (сельскохозяйственными, военными, инновационными), энергетическими ресурсами и готовностью граждан защищать свои ценности и родину. Это делает ее сильным противником, несмотря на небольшое население, пишет автор.

Западные страны, напротив, «ослаблены» переносом производства в Китай, Азию, Африку и Латинскую Америку, а их граждане ориентированы на потребление и не готовы массово жертвовать ради принципов. Все эти факторы позволяют России успешно противостоять Западу, резюмирует Артамонов.

НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
