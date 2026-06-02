NTV: экс-канцлер ФРГ Шредер приехал в Москву

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву, сообщил телеканал NTV.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Шредер, возможно, находится в России для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время находится с визитом в российской столице Москве. Корреспондент NTV Райнер Мунц заметил Шредера в отеле Kempinski», — говорится в сообщении телеканала.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет проходить с 3 по 6 июня.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя вопрос о возможном собеседнике на переговорах между Россией и Европой, заявил, что лично для него предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он добавил, что решение должны принять сами европейцы, выбрав лидера, которому они доверяют и который не допускал высказываний, оскорбительных для России. Путин подчеркнул, что инициатива отказа от переговоров исходила от Европы, а не от России.