NTV: экс-канцлер ФРГ Шредер приехал в Москву

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя вопрос о возможном собеседнике на переговорах между Россией и Европой, заявил, что лично для него предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он добавил, что решение должны принять сами европейцы, выбрав лидера, которому они доверяют и который не допускал высказываний, оскорбительных для России. Путин подчеркнул, что инициатива отказа от переговоров исходила от Европы, а не от России.