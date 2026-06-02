Fars: в Иране опровергли заявления США об ослаблении военной мощи страны

Говоря о состоянии оборонной промышленности Ирана, Асади признал, что во время недавней войны с США и Израилем ей был нанесен «некоторый ущерб». Но, как заверил генерал, оборонное производство в Иране остается на «приемлемом уровне».
Мы неоднократно предупреждали, что еще не раскрыли все свои козыри. У нас по-прежнему есть много возможностей, которые мы используем в случае необходимости.
Он также предостерег США и Израиль от просчетов: «США добиваются от нас полной капитуляции, но иранский народ никогда не сдастся».
Мохебби подчеркнул, что, несмотря на развертывание внушительных сил и средств на суше, на море и в воздухе, США не смогли перехватить контроль над Ормузским проливом у Ирана «даже на несколько минут». Управление проливом, по словам генерала, является «одним из символов могущества КСИР».
«Если враг возобновит войну, тип операции, география сражения и даже тип используемого оружия будут другими. КСИР полностью готов ко всем возможным сценариям», — предупредил он.