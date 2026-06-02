Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fars: в Иране опровергли заявления США об ослаблении военной мощи страны

В Иране заявили, что у страны есть неиспользованные стратегические возможности, а ее оборонное производство существенно не пострадало, передает иранское новостное агентство Fars.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Иранское новостное агентство Fars цитирует бригадного генерала Мохаммада Джафара Асади, заместителя инспектора Центрального штаба Ирана «Хатам аль-Анбия». Он опроверг заявления США о том, что оборонные возможности Ирана существенно ослаблены.

По словам Асади, объекты, которые Иран сейчас использует для производства военной техники, «полностью скрыты отпротивника и он ничего не знает об их местонахождении».

Говоря о состоянии оборонной промышленности Ирана, Асади признал, что во время недавней войны с США и Израилем ей был нанесен «некоторый ущерб». Но, как заверил генерал, оборонное производство в Иране остается на «приемлемом уровне».

Мы неоднократно предупреждали, что еще не раскрыли все свои козыри. У нас по-прежнему есть много возможностей, которые мы используем в случае необходимости.

Мохаммад Джафар Асади
бригадный генерал

Он также предостерег США и Израиль от просчетов: «США добиваются от нас полной капитуляции, но иранский народ никогда не сдастся».

Аналогичное мнение во вторник высказал пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Хосейн (Сардар) Мохебби.

Он сказал, что боеспособность Ирана с 28 февраля не снизились: вопреки утверждениям США, военно-морской флот Ирана не уничтожен, а оперативные возможности страны не уменьшились.

Мохебби подчеркнул, что, несмотря на развертывание внушительных сил и средств на суше, на море и в воздухе, США не смогли перехватить контроль над Ормузским проливом у Ирана «даже на несколько минут». Управление проливом, по словам генерала, является «одним из символов могущества КСИР».

Кроме того, он раскрыл, что во время перемирия военные и оперативные возможности Ирана выросли. Страна устранила повреждения и повысила свою боеспособность: «Сейчас наши вооруженные силы находятся в лучшем состоянии, чем раньше».

Мохебби добавил, что одним из ключевых уроков, извлеченных из войны с США и Израилем, стало «повышение оперативной осведомленности» иранских вооруженных сил о противнике.

«Если враг возобновит войну, тип операции, география сражения и даже тип используемого оружия будут другими. КСИР полностью готов ко всем возможным сценариям», — предупредил он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше