Полковник Ходаренок: интенсивность ударов по объектам Украины будет нарастать

Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по военным объектам на Украине, применив в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». Были поражены цели во многих регионах, в том числе в Киеве. После ударов небо над украинской столицей затянуло черным дымом. Каким оружием атаковали Украину, почему интенсивность ракетно-авиационных ударов по республике будет только наращиваться и какие новые объекты могут попасть в список целей — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Вооруженные силы России в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Эта мера стала ответом на террористические атаки со стороны Киева.
В ударе были задействованы крылатые ракеты морского и воздушного базирования типа «Калибр-ПЛ», «Калибр-НК», Х-101 и Х-555, ударные беспилотные летательные аппараты различного назначения. Среди использованных средств воздушного нападения были также гиперзвуковые аэробаллистические ракеты типа «Кинжал» и «Циркон».
Поражению подверглись цели в Киеве, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) городах Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары наносились по объектам в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.
В рамках массированного удара были также поражены объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, а также военные аэродромы.
В Киеве без света осталось 140 тысяч потребителей в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах. Небо над городом затянуто черным густым дымом. Отключения электричества также начались в Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донбасса.
Какого-либо эффективного противодействия ударам ВС РФ со стороны сил и средств отмечено не было, хотя и боевые стрельбы зенитных ракетных войск Украины в эту ночь отмечались в различных районах Киева.
«Дефицит ракет ПВО на Украине был, есть и будет. Их не так много производят в мире, не так много производственных площадок. Вопрос коммуникации с партнерами всегда ведется, и даже публично, как вы видите. И даже наши военные обращаются, чтобы каким-то образом повлиять на этот процесс по поставкам ракет», — с таким заявлением в эфире местного ТВ выступил спикер Воздушных сил ВСУ Игнат.
Власти Киева своими сознательными преступлениями против детей в Старобельске и Геническе самостоятельно придали новое качество всему конфликту. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске.
Есть все основания полагать, что ~интенсивность ракетно-авиационных ударов по объектам на территории Украины будет только наращиваться и в список целей для поражения будут включены те объекты, ранее по которым удары не наносились~.
Вполне возможно, что речь в этом случае будет идти о квартале правительственных зданий в столице Украины, мостовым переходам через реку Днепр, коммуникациям, железнодорожным тоннелям на западе Украины, гидротехническим сооружениям.
В то же время в Кремле отмечали, что СВО может завершиться до конца дня. Для этого Владимиру Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).