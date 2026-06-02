Мадьяр готов обсудить с Киевом положение венгерского населения

«Я готов встретиться с Зеленским в начале следующей недели, если переговоры на экспертном уровне по правам меньшинств завершатся на этой неделе», — приводит слова Мадьяра на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем «Интерфакс».
Венгерский политик оптимистично настроен относительно результатов диалога с Киевом. Он отметил, что верит в начало новой главы в отношениях между двумя странами.
Венгрия продолжает блокировать европейскую интеграцию Украины. Ранее Мадьяр подчеркивал, что Будапешт не поддержит вступление Украины в Европейский союз, пока не будет урегулирован вопрос венгерского населения. Переговоры между Киевом и Будапештом по этой теме стартовали еще в мае.
Венгрия настаивает на расширении прав проживающих на Украине венгров, включая доступ к образованию на родном языке. Конфликт между странами обострился в 2017 году. Именно тогда Киев принял закон об обучении с пятого класса средней школы на украинском языке. Спустя два года на Украине дополнительно ограничили использование венгерского языка.