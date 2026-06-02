Мадьяр готов обсудить с Киевом положение венгерского населения

Венгрия настаивает на расширении прав проживающих на Украине венгров, включая доступ к образованию на родном языке. Конфликт между странами обострился в 2017 году. Именно тогда Киев принял закон об обучении с пятого класса средней школы на украинском языке. Спустя два года на Украине дополнительно ограничили использование венгерского языка.