Эксперт объяснил стратегию премьера Венгрии по борьбе с Орбаном

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр делает ставку на жесткую критику своего предшественника Виктора Орбана, чтобы удержаться в должности. Такую оценку дал NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Глава венгерского правительства, по его мнению, исходит из логики: чем больше уколов в адрес старой власти, тем выше шансы остаться на посту.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«В Венгрии идут грязные политические технологии. Считается, чем больше уколешь предыдущую власть, тем больше вероятность, что тебя не тронут и ты долго продержишься на своем посту. То есть каждый новый политик, который приходит к власти в европейской стране, почему-то пытается всячески заверить, что он будет лучше, прогрессивнее, креативнее», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Самонкин добавил, что венгерские политики пытаются копировать стиль Дональда Трампа. Они внимательно следят за успехом президента США, за тем, как он борется со старым истеблишментом и как использует против него компроматы.

Эксперт также обратил внимание на историю с позолоченными предметами роскоши, которую сейчас активно раскручивает Петер Мадьяр. По его словам, этот прием не нов — он использовался на Украине для дескредитации экс-президента Виктора Януковича.

«Слухи о таких предметах роскоши распространяли во время Евромайдана в 2013—2014 годах как символы коррупции Януковича. Именно эти образы использовались для мобилизации протеста против президента», — напомнил эксперт.

При этом, по словам Самонкина, нынешняя власть на Украине погрязла в еще больших долгах, все «воруют и похлеще, чем при Януковиче». Самонкин считает, что главная задача Мадьяра сейчас — полностью переформатировать национальную идею, продемонстрировать, что якобы при Орбане коррупция достигла пика, но теперь она пойдет на спад, а действующий премьер будет думать исключительно о национальных интересах и построит великую Венгрию на принципах дружбы и добрососедства.

Ранее аналитик из Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович выступил с критикой в адрес главы правительства Венгрии. Он обратил внимание на то, что премьер-министр записал видеообращение, находясь в уборной. По мнению Кошковича, такой выбор места для съемки был совершенно неуместным. Эксперт раскритиковал кадры, которые были сняты в туалете штаб-квартиры Венгерского национального банка. Именно это помещение, по словам аналитика, стало фоном для официального обращения руководителя страны.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше