Нетаньяху раскритиковали за договоренность с «Хезболлой»

«Правительство утратило контроль над суверенитетом Израиля», — написал Беннет в соцсети X..
«Еще никогда у Израиля не было премьера, который бы выполнил столь унизительное требование», — написал Айзенкот о Нетаньяху в соцсети X.
Днем ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности о прекращении огня между Израилем и шиитским движением «Хезболла». В соцсети Truth Social он сообщил, что у него состоялся разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и тот подтвердил, что израильские войска на Бейрут не пойдут. Американский лидер добавил, что через высокопоставленных представителей связался с «Хезболлой», движение согласилось на прекращение огня.
Однако уже во вторник из Ливана поступили сообщения о новых израильских ударах по южным районам страны.
Напомним, парламентские выборы в Израиле запланированы на октябрь 2026 года.