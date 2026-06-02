Нетаньяху раскритиковали за договоренность с «Хезболлой»

Днем ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности о прекращении огня между Израилем и шиитским движением «Хезболла». В соцсети Truth Social он сообщил, что у него состоялся разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и тот подтвердил, что израильские войска на Бейрут не пойдут. Американский лидер добавил, что через высокопоставленных представителей связался с «Хезболлой», движение согласилось на прекращение огня.