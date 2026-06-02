Нетаньяху раскритиковали за договоренность с «Хезболлой»

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подверг критике действующего главу правительства Биньямина Нетаньяху. Причиной стало согласие Нетаньяху на требования США остановить боевые действия против ливанской группировки «Хезболла». Об этом пишут израильские СМИ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: mhrezaa/CC0

«Правительство утратило контроль над суверенитетом Израиля», — написал Беннет в соцсети X..

К критике присоединился еще один оппозиционер — бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот, который также претендует на пост премьера.

«Еще никогда у Израиля не было премьера, который бы выполнил столь унизительное требование», — написал Айзенкот о Нетаньяху в соцсети X.

Днем ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности о прекращении огня между Израилем и шиитским движением «Хезболла». В соцсети Truth Social он сообщил, что у него состоялся разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и тот подтвердил, что израильские войска на Бейрут не пойдут. Американский лидер добавил, что через высокопоставленных представителей связался с «Хезболлой», движение согласилось на прекращение огня.

Однако уже во вторник из Ливана поступили сообщения о новых израильских ударах по южным районам страны.

Напомним, парламентские выборы в Израиле запланированы на октябрь 2026 года.

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше