Израиль заявил, что в США одобрили план ударов по Ливану

Эти заявления прозвучали после того, как Израиль отказался от прямых угроз атаковать южные пригороды ливанской столицы — после вмешательства президента США Дональда Трампа.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я вместе с Армией обороны Израиля возглавили инициативу: к району Дахия в Бейруте будут применяться те же меры, что и к северным районам Израиля. Если израильские города продолжат подвергаться нападениям, мы эвакуируем людей и нанесем удар по району Дахия в Бейруте, главному оплоту “Хезболлы”», — сказал министр обороны Израиля.
Он уточнил, что Соединенные Штаты поддержали этот принцип и уже передали его ливанским властям и всем вовлеченным сторонам. По словам министра, проверка эффективности этой политики займет всего несколько дней. Сценарий выглядит так: либо атаки на израильские поселения полностью прекратятся, либо, если обстрелы продолжатся и ЦАХАЛ нанесет удар по Дахии, условия соглашения будут считаться выполненными.
Накануне Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» договорились о прекращении огня. В соцсети Truth Social он написал, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху подтвердил, что войска Израиля не отправятся в Бейрут.