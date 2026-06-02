Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль заявил, что в США одобрили план ударов по Ливану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Вашингтон одобряет планы ударов по югу Бейрута в случае атак «Хезболлы» на северные территории страны. Об этом сообщает новостной портал i24.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эти заявления прозвучали после того, как Израиль отказался от прямых угроз атаковать южные пригороды ливанской столицы — после вмешательства президента США Дональда Трампа.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я вместе с Армией обороны Израиля возглавили инициативу: к району Дахия в Бейруте будут применяться те же меры, что и к северным районам Израиля. Если израильские города продолжат подвергаться нападениям, мы эвакуируем людей и нанесем удар по району Дахия в Бейруте, главному оплоту “Хезболлы”», — сказал министр обороны Израиля.

Он уточнил, что Соединенные Штаты поддержали этот принцип и уже передали его ливанским властям и всем вовлеченным сторонам. По словам министра, проверка эффективности этой политики займет всего несколько дней. Сценарий выглядит так: либо атаки на израильские поселения полностью прекратятся, либо, если обстрелы продолжатся и ЦАХАЛ нанесет удар по Дахии, условия соглашения будут считаться выполненными.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» договорились о прекращении огня. В соцсети Truth Social он написал, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху подтвердил, что войска Израиля не отправятся в Бейрут.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше