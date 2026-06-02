Эксперт раскрыл, зачем экс-канцлер Германии Шредер приехал в РФ

«Я думаю, что Герхард Шредер приехал на Петербургский международный экономический форум по собственной инициативе. Он постарается переговорить с Владимиром Путиным и если узнает что-то полезное, то донесет эти мысли и информацию до немецкого руководства», — отметил собеседник NEWS.ru.
2 июня 2026 года стало известно, что Шредер прибыл в Москву. Экс-канцлер ФРГ находился в гостинице Kempinski.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном посреднике в переговорах между Россией и Европой, заявил, что лично для него предпочтительной кандидатурой мог бы быть бывший канцлер Германии Герхард Шредер. По словам Путина, это человек, «которому можно доверять».
При этом российский президент подчеркнул, что выбор такого переговорщика остается за европейской стороной. Он отметил, что это должен быть политик, которому доверяют в Европе и который не выступал с резкими заявлениями в адрес России. Путин также заявил, что, по его мнению, именно Европа отказалась от переговоров с Москвой.
Позднее, комментируя свои слова о возможном переговорщике от Европы, Путин подтвердил, что поддерживает дружеские отношения со Шредером, и назвал это нормальным. «Да, мы с ним дружим. А что здесь скрывать, что здесь плохого?» — сказал он.