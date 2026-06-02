Politico: Кипр требует от Британии гарантий в отношении использования британских баз

Согласно статье, на Кипре опасаются, что в будущем правительство Британии захочет использовать британские военные базы на острове для нанесения наступательных ударов по Ирану. Никосия, по словам осведомленных источников, собирается поднять этот вопрос с Лондоном после окончания войны на Ближнем Востоке.
Кипр хочет получить от Британии «конкретные гарантии» того, что будущие правительства, в состав которых могут войти политики, ранее поддержавшие военные удары США по Ирану, не смогут в одностороннем порядке использовать базы на Кипре для военных действий. Politico не сообщает, как предполагаемые гарантии будут работать на практике.
Издание напоминает, что, например, Найджел Фарадж, лидер партии Reform UK, изначально поддержал использование британских баз на Кипре для нанесения наступательных ударов по Ирану после начала войны с США, но несколько дней спустя пошел на попятную.
Представитель правительства Великобритании заявил изданию, что базы на Кипре должны оставаться доступными «без ограничений», а в партии Reform UK настаивают на суверенном праве Британии решать, как использовать базы.