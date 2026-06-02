Ушаков анонсировал большую речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью, которая традиционно привлекает большое внимание политических кругов и СМИ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу, на нем с большой речью выступит наш президент», — сказал Ушаков журналистам во вторник.

Он отметил, что вместе с российским лидером на пленарном заседании с докладом выступят президенты Узбекистана, Танзании, заместитель председателя КНР, министр энергетики Саудовской Аравии.

«Потом, как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это мероприятие привлекает большое внимание и политических кругов, и средств массовой информации, естественно», — добавил Ушаков.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше