Стало известно о выводе военных США из Литвы

США приступили к выводу более тысячи своих военнослужащих и военной техники с территории Литвы. Причина — завершение срока их ротации, сообщает портал TV3.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На смену уходящим подразделениям должна прибыть новая группа бойцов. Однако точные сроки и численность сменщиков пока остаются под вопросом, так как Вашингтон пересматривает свои планы по развертыванию вооруженных сил в Европе.

Главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис заявил, что часть американских военных останется в стране до начала следующей ротации. «Мы получили от американцев очень четкие заверения в том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать конкретное число», — цитирует Матулениса «Интерфакс».

В последние годы замена американских войск проходила практически без пауз: к моменту возвращения одних солдат на места постоянной дислокации в Литву уже начинали прибывать новые подразделения.

Американские военные присутствуют в Литве на постоянной основе с 2019 года. Именно тогда Пентагон начал регулярно отправлять туда свои подразделения. В 2022 году подход Вашингтона изменился. С этого момента статус контингента США в балтийской республике официально переквалифицировали в непрерывную ротационную дислокацию.

