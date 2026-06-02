Стало известно о выводе военных США из Литвы

На смену уходящим подразделениям должна прибыть новая группа бойцов. Однако точные сроки и численность сменщиков пока остаются под вопросом, так как Вашингтон пересматривает свои планы по развертыванию вооруженных сил в Европе.
Главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис заявил, что часть американских военных останется в стране до начала следующей ротации. «Мы получили от американцев очень четкие заверения в том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать конкретное число», — цитирует Матулениса «Интерфакс».
В последние годы замена американских войск проходила практически без пауз: к моменту возвращения одних солдат на места постоянной дислокации в Литву уже начинали прибывать новые подразделения.
Американские военные присутствуют в Литве на постоянной основе с 2019 года. Именно тогда Пентагон начал регулярно отправлять туда свои подразделения. В 2022 году подход Вашингтона изменился. С этого момента статус контингента США в балтийской республике официально переквалифицировали в непрерывную ротационную дислокацию.