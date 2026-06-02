Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США требуют от нейтрального Омана разорвать отношения с Ираном

После развязывания США и Израилем войны против Ирана Оман сумел наладить с Тегераном неформальные контакты и занять твердую нейтральную позицию в конфликте. Теперь же Вашингтон обвиняет Маскат во враждебности, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что нейтральная позиция Омана позволила странам Персидского залива добиться дипломатического прорыва — возобновить авиасообщение, которое было остановлено в начале конфликта.

Спустя три месяца нейтралитет Омана оборачивается против него.

Вашингтон с подозрением относится к взаимодействию Маската с Тегераном, считая его «враждебным шагом» по отношению к США.

По словам американских и арабских чиновников, США начали оказывать давление на Оман: Вашингтон требует от Маската «выбрать сторону» и разорвать дипломатических отношений с Тегераном.

В последние дни администрация Дональда Трампа, как утверждают источники, даже начала угрожать Маскату санкциями и военными действиями, после того как американская разведка сообщила о планах Омана присоединиться к Ирану в блокировании Ормузского пролива. Оман неоднократно опровергает подобные намерения.

WSJ подчеркивает, что в ходе всего конфликта султанат старался поддерживать баланс между своим давним союзником США и влиятельным соседом Ираном по другую сторону Ормуза. Такая позиция, по словам арабских чиновников, должна была помочь установить прочный мир в регионе. Теперь, если Оман встанет на сторону США, он утратит свою уникальную роль посредника и рискует спровоцировать атаки Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше