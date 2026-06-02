WSJ: США требуют от нейтрального Омана разорвать отношения с Ираном

В статье говорится, что нейтральная позиция Омана позволила странам Персидского залива добиться дипломатического прорыва — возобновить авиасообщение, которое было остановлено в начале конфликта.
Спустя три месяца нейтралитет Омана оборачивается против него.
По словам американских и арабских чиновников, США начали оказывать давление на Оман: Вашингтон требует от Маската «выбрать сторону» и разорвать дипломатических отношений с Тегераном.
В последние дни администрация Дональда Трампа, как утверждают источники, даже начала угрожать Маскату санкциями и военными действиями, после того как американская разведка сообщила о планах Омана присоединиться к Ирану в блокировании Ормузского пролива. Оман неоднократно опровергает подобные намерения.
WSJ подчеркивает, что в ходе всего конфликта султанат старался поддерживать баланс между своим давним союзником США и влиятельным соседом Ираном по другую сторону Ормуза. Такая позиция, по словам арабских чиновников, должна была помочь установить прочный мир в регионе. Теперь, если Оман встанет на сторону США, он утратит свою уникальную роль посредника и рискует спровоцировать атаки Ирана.