Рубио допустил прогресс в переговорах США и Ирана в ближайшие дни

«Мы сейчас ведем переговоры», — заявил Рубио, выразив сожаление в связи с тем, что контакты представителей США и Ирана требуют участия посредников. «Перед нами есть перспективы. Это может произойти сегодня, может произойти завтра или на следующей неделе», — отметил госсекретарь США, по словам которого Иран «впервые согласился обсуждать аспекты своей ядерной программы». При этом он заявил, что переговоры между двумя сторонами «не гарантируют заключение сделки, которая устроит Сенат и народ США».