СМИ: Россия и Китай обходят США в Арктике

Американские чиновники, в том числе сенатор Тед Круз, признают, что Россия и Китай значительно опережают США в Арктике.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский новостной портал The Center Square пишет, что сейчас береговая охрана США располагает только тремя действующими полярными ледоколами. Среди них — единственный тяжелый ледокол Polar Star, введенный в эксплуатацию в 1976 году. При этом, по словам адмирала береговой охраны США Кевина Ландея, его содержание обходится дороже, чем приобретение нового судна.

В отличие от США, российский флот насчитывает более чем 50 полярных ледоколов, а китайский — пять. Адмирал считает это «реальной угрозой», отмечает издание. Он напомнил, что прошлым летом три катера береговой охраны США вынуждены были «противостоять» пяти китайским исследовательским кораблям, работавшим на внешнем континентальном шельфе в Арктике к северу от Аляски.

Сенатор Круз, отвечая на вопрос о том, что российский ледокольный флот превосходит силы США в Арктике почти в соотношении 50 к 1, сказал:

Цифры ошеломляют. Россия вложила [в Арктику] очень крупную сумму. Китай много инвестирует. Откровенно говоря, это наш двухпартийный провал: несколько администраций США не инвестировали достаточно в Арктику.

Тед Круз
американский сенатор

По его словам, Россия и Китай сейчас способны «надрать США задницу» в Арктике, что он считает «неприемлемым». Как пояснил сенатор, если по США будут запущены межконтинентальные баллистические ракеты, американские вооруженные силы просто не смогут перехватить их над Арктикой.

Арктика имеет решающее значение для противоракетной обороны в целях раннего реагирования, а также для систем перехвата.

Тед Круз
американский сенатор

В то же время, по данным The Center Square, в прошлом году ситуация в США начала меняться: на модернизацию береговой охраны выделили более $25 млрд. Круз назвал это «крупнейшей инвестицией в береговую охрану в истории Америки».

Кроме того, портал отмечает, что благодаря новому соглашению о сотрудничестве в области ледоколов между США, Финляндией и Канадой, известному как ICE Pact, защита Арктики «продвигается вперед».

