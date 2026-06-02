Американский новостной портал The Center Square пишет, что сейчас береговая охрана США располагает только тремя действующими полярными ледоколами. Среди них — единственный тяжелый ледокол Polar Star, введенный в эксплуатацию в 1976 году. При этом, по словам адмирала береговой охраны США Кевина Ландея, его содержание обходится дороже, чем приобретение нового судна.
В отличие от США, российский флот насчитывает более чем 50 полярных ледоколов, а китайский — пять. Адмирал считает это «реальной угрозой», отмечает издание. Он напомнил, что прошлым летом три катера береговой охраны США вынуждены были «противостоять» пяти китайским исследовательским кораблям, работавшим на внешнем континентальном шельфе в Арктике к северу от Аляски.
Сенатор Круз, отвечая на вопрос о том, что российский ледокольный флот превосходит силы США в Арктике почти в соотношении 50 к 1, сказал:
Цифры ошеломляют. Россия вложила [в Арктику] очень крупную сумму. Китай много инвестирует. Откровенно говоря, это наш двухпартийный провал: несколько администраций США не инвестировали достаточно в Арктику.
По его словам, Россия и Китай сейчас способны «надрать США задницу» в Арктике, что он считает «неприемлемым». Как пояснил сенатор, если по США будут запущены межконтинентальные баллистические ракеты, американские вооруженные силы просто не смогут перехватить их над Арктикой.
Арктика имеет решающее значение для противоракетной обороны в целях раннего реагирования, а также для систем перехвата.
В то же время, по данным The Center Square, в прошлом году ситуация в США начала меняться: на модернизацию береговой охраны выделили более $25 млрд. Круз назвал это «крупнейшей инвестицией в береговую охрану в истории Америки».