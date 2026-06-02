Автопробег «Дорогами народных ополченцев» пройдет в Беларуси и России

«Патриотический проект “Города-герои — города Героев”, в рамках которого проводится автопробег “Дорогами народных ополченцев”, с 2026 года станет ежегодным. Он будет проводиться в память о добровольных формированиях в годы Великой Отечественной войны, которые внесли вклад в присвоение городам этих высоких званий», — рассказали в Мосгордуме.