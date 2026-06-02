Автопробег «Дорогами народных ополченцев» пройдет в Беларуси и России

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Автопробег «Дорогами народных ополченцев», приуроченный к 85-летию формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны, пройдет по городам Беларуси и России, сообщили Sputnikв Московской городской думе.

Источник: Sputnik.by

Автопробег стартует 22 июня в Москве, запланированы сразу три маршрута — «Северный», «Южный» и «Западный», последний из которых пройдет, в том числе, и дорогам Беларуси.

Маршрут будет проходить через Минск (25 июня) — Брест, «Брестская крепость-герой» (26 июня) — Гомель (27−28 июня) — Могилев, «Буйничское поле» (28 июня) — Витебск (28 июня) и далее на Смоленск и Москву. Завершится автопробег 3 июля у памятника 21-й дивизии народного ополчения в российской столице слиянием колон с трех маршрутов.

«Патриотический проект “Города-герои — города Героев”, в рамках которого проводится автопробег “Дорогами народных ополченцев”, с 2026 года станет ежегодным. Он будет проводиться в память о добровольных формированиях в годы Великой Отечественной войны, которые внесли вклад в присвоение городам этих высоких званий», — рассказали в Мосгордуме.

В числе организаторов автопробега — Союзное государство России и Беларуси, правительство Москвы, Московская городская дума, Совет Федерации России, «Клуб Героев», а также другие государственные и общественные организации. Всего в автопробеге примут участие украшенные патриотическо-информационной ливреей 15 автомобилей «Москвич», предоставленных Московским автозаводом.

В числе участников пробега по «Западному» маршруту будут Герой Советского Союза полковник Н. Акрамов, а также Герои Российской Федерации летчик-космонавт О. Артемьев, генерал-майор С. Тулин, генерал-майор А. Панфилов, полковник А. Борисевич, полковник В. Сивко и другие.

По маршруту следования планируются митинги на памятных местах Великой Отечественной, встречи с ветеранами и молодежью, а также показы художественного фильма Игоря Угольникова «По зову сердца».

Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
