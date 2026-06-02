Автопробег «Дорогами народных ополченцев» пройдет в Беларуси и России

Автопробег стартует 22 июня в Москве, запланированы сразу три маршрута — «Северный», «Южный» и «Западный», последний из которых пройдет, в том числе, и дорогам Беларуси.
Маршрут будет проходить через Минск (25 июня) — Брест, «Брестская крепость-герой» (26 июня) — Гомель (27−28 июня) — Могилев, «Буйничское поле» (28 июня) — Витебск (28 июня) и далее на Смоленск и Москву. Завершится автопробег 3 июля у памятника 21-й дивизии народного ополчения в российской столице слиянием колон с трех маршрутов.
«Патриотический проект “Города-герои — города Героев”, в рамках которого проводится автопробег “Дорогами народных ополченцев”, с 2026 года станет ежегодным. Он будет проводиться в память о добровольных формированиях в годы Великой Отечественной войны, которые внесли вклад в присвоение городам этих высоких званий», — рассказали в Мосгордуме.
В числе организаторов автопробега — Союзное государство России и Беларуси, правительство Москвы, Московская городская дума, Совет Федерации России, «Клуб Героев», а также другие государственные и общественные организации. Всего в автопробеге примут участие украшенные патриотическо-информационной ливреей 15 автомобилей «Москвич», предоставленных Московским автозаводом.
По маршруту следования планируются митинги на памятных местах Великой Отечественной, встречи с ветеранами и молодежью, а также показы художественного фильма Игоря Угольникова «По зову сердца».