В Литве сообщили о выводе более 1000 солдат США

США начали вывод более 1000 солдат из Литвы. Об этом сообщил литовский телеканал TV3, пишут «Ведомости».
На смену прибудет новый американский контингент. При этом сроки его прибытия и численность пока неизвестны на фоне пересмотра военного присутствия Вашингтона в Европе.
«Ротация американских войск связана с логистикой, поэтому вполне естественно, что могут быть некоторые временные промежутки», — сказал главный советник по национальной безопасности президента Литвы Давид Матулионис.
Ранее США начали выводить 5000 своих военных из Германии. Всего в Германии дислоцировано около 40 000 американских военных.
