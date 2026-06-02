Вице-губернаторам и министрам Краснодарского края запретили покидать пределы региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ограничил выезд за пределы региона для руководящего состава краевой администрации. Соответствующее распоряжение распространяется на вице-губернаторов, а также руководителей министерств и департаментов края, передает пресс-служба администрации Кубани.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как пояснил глава региона, решение принято в связи с необходимостью обеспечения повышенной готовности органов власти в условиях действующих вызовов. По его словам, в период летнего курортного сезона основные усилия региональных властей должны быть сосредоточены на обеспечении безопасности жителей и гостей Краснодарского края.

В администрации отметили, что мера направлена на поддержание устойчивой работы системы государственного управления в условиях режима среднего уровня реагирования, действующего на территории региона.

Аналогичные рекомендации даны главам муниципальных образований Краснодарского края. Им предложено руководствоваться положениями распоряжения и обеспечить постоянную готовность органов местного самоуправления к оперативному реагированию на возможные внештатные ситуации.

Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев.
