Вице-губернаторам и министрам Краснодарского края запретили покидать пределы региона

Как пояснил глава региона, решение принято в связи с необходимостью обеспечения повышенной готовности органов власти в условиях действующих вызовов. По его словам, в период летнего курортного сезона основные усилия региональных властей должны быть сосредоточены на обеспечении безопасности жителей и гостей Краснодарского края.
В администрации отметили, что мера направлена на поддержание устойчивой работы системы государственного управления в условиях режима среднего уровня реагирования, действующего на территории региона.
Аналогичные рекомендации даны главам муниципальных образований Краснодарского края. Им предложено руководствоваться положениями распоряжения и обеспечить постоянную готовность органов местного самоуправления к оперативному реагированию на возможные внештатные ситуации.