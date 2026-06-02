В Волгограде еще на три месяца продлили выплаты в 3 млн за контракт с Минобороны

Повышенные выплаты участникам СВО в Волгоградской области будут действовать еще 3 месяца. Тем, кто подпишет контракт с Минобороны с 1 июня по 31 августа включительно, выплатят 3 миллиона рублей единовременно. Постановление об этом подписал глава региона Андрей Бочаров. Как подсчитали в администрации, всего в первый год службы участники СВО смогут получить 5,6 миллиона.