В МИД сообщили о встрече России и США для обсуждения «раздражителей»

Как отметил дипломат, одним из главных итогов переговоров стала стабилизация работы дипломатических учреждений двух стран. В МИД России полагают, что это позволило предотвратить «фатальный сбой» в их деятельности после периода резкого ухудшения отношений при администрации бывшего президента США Джо Байдена.
Гусаров также указал на наличие значительного числа нерешенных проблем. Москва продолжает требовать возврата конфискованной дипломатической собственности России в США и возобновления прямого авиасообщения между государствами. В министерстве подчеркнули, что американские санкции не являются предметом диалога по «раздражителям». В Москве односторонние ограничительные меры считают нелегитимным инструментом давления, который не подлежит обсуждению на переговорах. Российская сторона исходит из того, что западные страны со временем сами осознают неэффективность таких мер.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по украинскому конфликту остаются на паузе, однако Москва поддерживает контакты с Вашингтоном по действующим каналам.