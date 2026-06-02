В МИД сообщили о встрече России и США для обсуждения «раздражителей»

Гусаров также указал на наличие значительного числа нерешенных проблем. Москва продолжает требовать возврата конфискованной дипломатической собственности России в США и возобновления прямого авиасообщения между государствами. В министерстве подчеркнули, что американские санкции не являются предметом диалога по «раздражителям». В Москве односторонние ограничительные меры считают нелегитимным инструментом давления, который не подлежит обсуждению на переговорах. Российская сторона исходит из того, что западные страны со временем сами осознают неэффективность таких мер.