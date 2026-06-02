Коммунисты предложили наделить парламентариев правом на беспрепятственное свидание с арестантами

Депутаты Государственной думы от КПРФ совместно с сенатором-однопартийцем Айратом Гибатдиновым внесли законопроект о наделении членов Федерального собрания правом на беспрепятственное проведение бесед с заключенными под стражу.
Согласно законопроекту, беседы депутатов и сенаторов с арестантами могут быть посвящены только условиям их содержания. При этом общение должно осуществляться в условиях, которые позволят администрации СИЗО видеть и слышать беседующих.
По действующим законам удостоверение сенатора или депутата Госдумы уже позволяет им беспрепятственно посещать организации, финансируемые за бюджетные средства, в том числе следственные изоляторы и колонии. Коммунисты, однако, указали в пояснительной записке, что на данный момент отдельные аспекты данного права не урегулированы. По их словам, иногда беседы с лицами, содержащимися под стражей, требуют разрешения органов или должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело.
В декабре одна из авторов законопроекта, депутат Госдумы Анастасия Удальцова жаловалась в Telegram-канале на недопуск к однопартийцам Людмиле Клюшниковой и Светлане Кербер, находившимся под стражей в барнаульском СИЗО: «Мне удалось войти на территорию учреждения, и начальник СИЗО Саутин даже “согласился” допустить меня к заключенным… Ко всем, кроме Клюшниковой и Кербер. Очень интересная “избирательность”!». По словам парламентария, она тогда объяснила администрации изолятора, что не собиралась «обсуждать с узницами детали уголовного дела».
Депутат заксобрания Алтайского края Людмила Клюшникова и ее помощница Светлана Кербер — фигурантки «дела алтайских коммунисток». В конце ноября они были заключены под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, региональный парламентарий трудоустроила помощницу незаконно, чем нанесла ущерб государству более чем в 3 млн руб. Женщин освободили из СИЗО в декабре — меру пресечения смягчили до подписки о невыезде.