Коммунисты предложили наделить парламентариев правом на беспрепятственное свидание с арестантами

В декабре одна из авторов законопроекта, депутат Госдумы Анастасия Удальцова жаловалась в Telegram-канале на недопуск к однопартийцам Людмиле Клюшниковой и Светлане Кербер, находившимся под стражей в барнаульском СИЗО: «Мне удалось войти на территорию учреждения, и начальник СИЗО Саутин даже “согласился” допустить меня к заключенным… Ко всем, кроме Клюшниковой и Кербер. Очень интересная “избирательность”!». По словам парламентария, она тогда объяснила администрации изолятора, что не собиралась «обсуждать с узницами детали уголовного дела».