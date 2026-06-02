Пашинян объяснил условие для проведения референдума о вступлении Армении в Евросоюз

Референдум по вопросу вступления республики в Евросоюз состоится только после получения Арменией статуса кандидата. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Источник: Life.ru

«Вы понимаете: пока Армения реально не обратилась в ЕС, чтобы стать полноправным членом Европейского союза, просто нет существа референдума. Пока это не произойдет, референдума не будет. Как только это произойдет, референдум будет», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Никол Пашинян уже заявлял, что его страна продолжит свою деятельность в рамках ЕАЭС. Премьер тогда уточнил, что армянская сторона готова к дискуссиям о референдуме по евроинтеграции исключительно после обретения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
