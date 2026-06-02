«Венгрия обозначила отказ от своего давнего сопротивления заявке Украины на вступление в ЕС, что позволит Украине… в ближайшие дни начать официальные переговоры о вступлении в блок», — указывается в публикации газеты.
По сведениям дипломатов, новое руководство Венгрии в неформальном порядке подтвердило готовность снять вето после состоявшейся в понедельник встречи украинских и венгерских экспертов, посвященной правам венгров, проживающих на территории Украины. Один из дипломатов сообщил изданию, что в ходе этой встречи украинская сторона предоставила заверения по большинству из 11 требований Будапешта, касающихся восстановления прав венгров Закарпатья.
Отмечается, что обсуждение перспектив членства Украины активизировалось после того, как премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провел переговоры с чиновниками в Брюсселе по вопросу разблокировки 16,4 миллиарда евро из фондов ЕС. Послы стран Евросоюза, как сообщил газете один из источников, окончательно согласуют свою позицию по вопросу открытия первого кластера переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии к концу текущей недели. Это произойдет после того, как Киев представит свои планы реформ и урегулирует вопрос о правах национальных меньшинств.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно отмечали, что данное решение носило преимущественно символический характер и было направлено на поддержку Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.