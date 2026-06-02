Эстония запретит въезд российским дипломатам по загранпаспорту старого образца

Эстония не будет признавать российские дипломатические или служебные загранпаспорта старого образца, сообщает МИД страны. Ограничения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Ведомство отмечает, что в таком документе нет чипа с биометрическими данными, что повышает риск его неправомерного использования. Обладатель такого паспорта не сможет пересечь внешнюю границу Евросоюза или подать заявление на визу, говорится в сообщении.
Обычные загранпаспорта без биометрии Эстония не признает с 31 марта 2025 года. Аналогичные меры также приняли власти Латвии, Литвы, Франции, Дании, Исландии и Чехии.