Армянские фермеры могут терять до $22 млн в месяц из-за закрытия рынка РФ

Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на ввоз из Армении некоторых сельскохозяйственных культур, включая томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Решение обусловлено участившимися случаями фитосанитарных нарушений. Также с мая закрыт импорт цветов из Армении до завершения проверки теплиц. Роспотребнадзор потребовал изъять из оборота и некоторые наименования алкоголя из соседней республики. Почти никакую армянскую рыбу тоже больше не пустят в Россию. В Ереване сообщили, что перенаправили поставки роз и овощей в европейские страны.