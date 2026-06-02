Посол РФ Лобанов отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Евросоюза

Посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов был приглашен в МИД герцогства. В министерстве он ответил на обвинения в адрес РФ в нарушении воздушного пространства стран ЕС, в частности, Румынии. Об этом сообщил Тelegram-канал дипломатической миссии РФ в Люксембурге.