Дмитрий Лобанов назвал выдвинутые обвинения бездоказательными и, в свою очередь, указал на то, что Люксембург и общеевропейские структуры по-прежнему не замечают террористических действий киевского режима против мирных жителей Российской Федерации.
В качестве примера посол привел атаку ВСУ на колледж в Старобельске, где погиб 21 студент. Посол подчеркнул, что Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и не атакуют целенаправленно гражданские объекты в отличие от киевского режима.
Ранее президент России высказывался по поводу инцидентов с падением беспилотников в Европе. Владимир Путин отметил, что западные страны часто поспешно обвиняют Москву, но позже такие дроны оказываются украинскими. Он призвал не делать выводов до завершения экспертизы.