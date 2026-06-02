Выходец из СССР Роман Гофман возглавил израильскую разведку «Моссад»

Новым директором израильской внешней разведки «Моссад» официально стал генерал-майор Роман Гофман, ранее занимавший пост военного секретаря премьер-министра страны. Об этом сообщила канцелярия главы правительства Биньямина Нетаньяху по итогам торжественной церемонии вступления в должность.
Роман Гофман стал 14-м руководителем в истории ведомства. Нетаньяху отметил, что жизненный путь нового главы «Моссада» является ярким примером целеустремленности. Гофман репатриировался из Белоруссии в 14-лет и столкнулся с трудностями из-за русского акцента, но достиг выдающихся спортивных показателей, став вице-чемпионом страны по боксу среди молодежи.
Глава правительства также признал, что кандидатура Гофмана натолкнулась на серьезное сопротивление в руководстве израильских спецслужб и его назначение оспаривалось до последнего момента.
Определяя задачи для нового руководителя «Моссада», Нетаньяху назвал главным приоритетом противодействие Ирану. Глава правительства подчеркнул, что Израиль не позволит Тегерану получить ядерное оружие и будет способствовать тому, чтобы «этот режим ушел в прошлое».
Ранее президент США Дональд Трамп изложил условия возможного соглашения с Ираном: отказ от ядерного оружия, немедленное открытие Ормузского пролива для свободного судоходства без пошлин и уничтожение морских мин при их наличии.