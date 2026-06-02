Путин обсудил с Лукашенко новую российскую систему СПОТ

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко 2 июня обсудили по телефону новую российскую систему подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая заработала с начала месяца. Об этом сообщило информагентство БелТА.
Данный механизм касается автоперевозок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и призван вывести в легальный оборот предпринимателей из «серой зоны», сократить объем контрафакта и обеспечить равные конкурентные условия для бизнеса.
Кроме того, лидеры обсудили подготовку к XIII Форуму регионов Белоруссии и России, который пройдет в Минске и Минской области в конце июня. Также главы государств обменялись мнениями по международной повестке и обстановке в регионе.
Ранее KP.RU писал, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в центре которого были актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия. Лидеры детально обсудили сотрудничество в различных отраслях.