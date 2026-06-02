Уроженец Белоруссии Гофман назначен главой израильского «Моссада»

«Ты сам проложил себе путь своими руками. Две руки — это два кулака. Когда Роман приехал, на него набросились. Чужой ребёнок, говорящий с русским акцентом, — сами знаете, что бывает с детьми. Но Роман прокладывал себе путь своими руками — двумя кулаками — и к 17 годам уже стал вице-чемпионом страны по боксу среди молодёжи. Неплохо, Роман. Это был хороший знак», — сказал Нетаньяху в ходе церемонии.