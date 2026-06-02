ПМЭФ-2026 посетят около 30 американских компаний, продолжающих работу в РФ

Примерно тридцать американских компаний, продолжающих работать в России, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор петербургского филиала Американской торговой палаты (AmCham Russia) Мария Чернобровкина.

Источник: Life.ru

«Порядка 30 американских компаний примут участие в ПМЭФ в этом году», — приводит агентство слова собеседницы.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что впервые за несколько лет Петербургский международный экономический форум посетит официальная делегация из США во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. По словам представителя Кремля, на таком уровне американцы отсутствовали на площадке примерно с 2017—2018 годов.

