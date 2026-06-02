Лукашенко и Путин поговорили о важном вечером 2 июня по телефону

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры вечером 2 июня, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщили, что главной темой разговора белорусского и российского президентов стали актуальные вопросы отношений Беларуси и России.
Также Путин и Лукашенко обсудили организацию и проведение XIII Форума регионов Беларуси и России, который будет проходить в Минске и Минской области в конце июня.
Еще президенты обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. И поговорили о торгово-экономических отношениях в связи с введением российской стороной новой системы подтверждения ожидания товаров — СПОТ.
Накануне Лукашенко раскрыл тему, которую обсуждал с Путиным на встрече в Астане.
А еще белорусский лидер внес поправки в Кодекс о земле, которые затронут многих белорусов.