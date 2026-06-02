В Госдепе назвали сроки следующей стадии диалога с Тегераном. Главный вопрос — утилизация урана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил не исключет свёртывания переговорного процесса с Тегераном без каких-либо дальнейших действий. Американский лидер также заявил, что готов сохранять действующие ограничения на морские перевозки сколь угодно долго, добавив, что, по его оценкам, экономические потери Ирана на фоне текущей ситуации являются значительными. А ещё он обозначил срок, в течение которого ожидает подвижек в переговорном процессе — ближайшая неделя.