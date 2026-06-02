МИД России обновил концепцию безопасности в Персидском заливе

Замглавы МИД России Георгий Борисенко ранее заявил, что США «не смогли победить Иран», а значит — проиграли. По его словам, конфликт вокруг Ирана показал слабость Вашингтона. Борисенко также отметил, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, часто меняет позицию по переговорам с Тегераном.