МИД России обновил концепцию безопасности в Персидском заливе

МИД России обновил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива на фоне войны в Иране. Документ опубликован на сайте ведомства.
В министерстве заявили, что ситуация в регионе влияет на мировую экономику, энергетику и безопасность судоходства, поэтому Москва выступает за создание общей системы безопасности с участием стран Персидского залива, Совбеза ООН и региональных организаций.
Россия предлагает странам региона отказаться от угроз силой, наладить механизмы предотвращения военных инцидентов и не использовать свою территорию для атак на соседние государства. Отдельно в концепции говорится о безопасности судоходства в Ормузском проливе, борьбе с терроризмом и контроле над вооружениями.
«Наша стратегическая цель — стабильный и свободный от конфликтов Ближний Восток, открытый для широкого международного сотрудничества», — заявили в МИД России.
Замглавы МИД России Георгий Борисенко ранее заявил, что США «не смогли победить Иран», а значит — проиграли. По его словам, конфликт вокруг Ирана показал слабость Вашингтона. Борисенко также отметил, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, часто меняет позицию по переговорам с Тегераном.
При этом Иран и США продолжают контакты по возможному соглашению, однако окончательной договоренности стороны пока не достигли.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».