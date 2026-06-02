Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столтенберг сделал заявление о будущем НАТО

Столтенберг: Нет гарантий, что НАТО будет существовать всегда.

Источник: Комсомольская правда

Не имеется каких-либо гарантий, что Североатлантический альянс будет существовать всегда. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО не высечено в камне. У нас нет никаких гарантий, что она будет существовать всегда», — посетовал он.

Столтенберг сравнил военный альянс с браком, в котором нужно снова и снова заявлять о своей приверженности и в котором есть «плохие» и «хорошие» времена. По его мнению, НАТО все же продолжит свое существование в будущем.

Как писал сайт KP.RU, если Вашингтон выведет американские войска из Европы, политика НАТО против России и Китая будет обречена на провал.

В свою очередь издание The New York Times считает, что альянс приближается к глубокому кризису, а его прежняя форма существования изживает себя. Отмечалось, что поводом для таких выводов стали недавние заявления президента США Дональда Трампа, который выразил сомнения в необходимости защиты союзников и обсуждал возможность выхода страны из НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше