Столтенберг сделал заявление о будущем НАТО

Не имеется каких-либо гарантий, что Североатлантический альянс будет существовать всегда. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО не высечено в камне. У нас нет никаких гарантий, что она будет существовать всегда», — посетовал он.
Столтенберг сравнил военный альянс с браком, в котором нужно снова и снова заявлять о своей приверженности и в котором есть «плохие» и «хорошие» времена. По его мнению, НАТО все же продолжит свое существование в будущем.
В свою очередь издание The New York Times считает, что альянс приближается к глубокому кризису, а его прежняя форма существования изживает себя. Отмечалось, что поводом для таких выводов стали недавние заявления президента США Дональда Трампа, который выразил сомнения в необходимости защиты союзников и обсуждал возможность выхода страны из НАТО.