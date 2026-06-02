Израиль рекордно нарастил экспорт вооружений

Израильский экспорт вооружений по итогам прошлого года превысил $19 млрд и достиг рекорда для этой страны. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные Министерства обороны Израиля. Ведомство не раскрывает информацию о том, какие страны закупали израильское вооружение. По сравнению с 2024 годом экспорт вырос на 30%. Отмечается, что более половины продаж в 2025 году составили мегасделки на сумму $100 млн и более. За последние пять лет экспорт израильского вооружения увеличился более чем вдвое.