Трамп между победой и тотальной войной

Сам президент № 47, обещавший уничтожить иранскую цивилизацию, допустил, что «мирное соглашение даже лучше военной победы». Вот что значит оказаться в политическом цейтноте перед стартом выборов. Кстати, до сих пор каждое оптимистическое заявление Трампа снижает уровень нефтяных котировок.
Однако ему нужно хоть какое-то материальное доказательство успеха. И потому он настаивает на передаче США запасов иранского обогащенного урана или хотя бы его публичного уничтожения, поскольку такой акт символически напоминал бы передачу ключей от захваченного города.
Тегеран активно использует тупик Трампа, выдвигая все новые условия «сделки». Теперь иранцам важно не только разморозить свои активы в западных банках, но и добиться прекращения израильской интервенции в Ливане и Газе. Иран хочет стать гарантом стабильности в регионе. И Трампу ничего не остается, как обругать по телефону Нетаньяху. Но кнессет (парламент Израиля) готов к самороспуску, а израильские выборы усложняют общий расклад.