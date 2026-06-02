Трамп между победой и тотальной войной

Тегеран активно использует тупик Трампа, выдвигая все новые условия «сделки». Теперь иранцам важно не только разморозить свои активы в западных банках, но и добиться прекращения израильской интервенции в Ливане и Газе. Иран хочет стать гарантом стабильности в регионе. И Трампу ничего не остается, как обругать по телефону Нетаньяху. Но кнессет (парламент Израиля) готов к самороспуску, а израильские выборы усложняют общий расклад.