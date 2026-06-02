Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп между победой и тотальной войной

В американо-иранских переговорах, в ходе которых не удается согласовать даже рамочную конструкцию диалога (меморандум), явно меняется концепция. И если раньше Дональд Трамп не уставал объявлять о победе над аятоллами, то теперь он и его окружение последовательно заявляют о скором достижении компромисса — в течение «нескольких часов ожидаются хорошие вести».

Сам президент № 47, обещавший уничтожить иранскую цивилизацию, допустил, что «мирное соглашение даже лучше военной победы». Вот что значит оказаться в политическом цейтноте перед стартом выборов. Кстати, до сих пор каждое оптимистическое заявление Трампа снижает уровень нефтяных котировок.

Однако ему нужно хоть какое-то материальное доказательство успеха. И потому он настаивает на передаче США запасов иранского обогащенного урана или хотя бы его публичного уничтожения, поскольку такой акт символически напоминал бы передачу ключей от захваченного города.

Тегеран активно использует тупик Трампа, выдвигая все новые условия «сделки». Теперь иранцам важно не только разморозить свои активы в западных банках, но и добиться прекращения израильской интервенции в Ливане и Газе. Иран хочет стать гарантом стабильности в регионе. И Трампу ничего не остается, как обругать по телефону Нетаньяху. Но кнессет (парламент Израиля) готов к самороспуску, а израильские выборы усложняют общий расклад.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше