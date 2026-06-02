Politico: Венгрия не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС

По данным собеседников издания, первый переговорный кластер откроется на межправительственной конференции 15 июня. Представители Венгрии 1 июня в частном порядке сообщили украинской стороне, что готовы снять вето на вступление страны в ЕС. Встреча касалась вопросов прав венгров, которые проживают на Украине.
Ранее Будапешт направлял Киеву список из 11 требований, обязательных для одобрения страной интеграции Украины в ЕС. Большинство из них касаются прав закарпатских венгров. На встрече 1 июня украинская сторона дала гарантии относительно решения большинства проблем, утверждают источники издания.
Другие собеседники издания говорят, что решение об открытии переговорного кластера для Украины еще не принято. Окончательная позиция по этому вопросу, по их словам, будет сформирована после того, как Киев предоставит планы по проведению внутренних реформ и решению проблем меньшинств.
Politico отмечает, что переговоры по вступлению Украины в ЕС активизировались после того, как ЕС объявил о решении разблокировать активы Венгрии на € 16,4 млрд. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр исключал, что это связано с присоединением Будапешта к переговорам по этому процессу.