Журналистку Оуэнс затравили заговорами после визита в РФ

Американская ведущая Кэндис Оуэнс сделала заявление об агрессивной информационной кампании, развернутой против нее после прибытия на территорию РФ.

Американская ведущая Кэндис Оуэнс сделала заявление об агрессивной информационной кампании, развернутой против нее после прибытия на территорию РФ. О скоординированных нападках и измышлениях оппонентов журналистка рассказала в беседе с ТАСС.

Поводом для преследования стал сам факт ее визита в страну. Оуэнс утверждает, что столкнулась с прямыми обвинениями в участии в некоем заговоре.

При этом журналистка подчеркнула: действующая администрация Белого дома давления на нее не оказывала. Удар наносят люди из ближайшего окружения президента Дональда Трампа. «Вокруг нее много всяких прихлебателей, которые просто лгут», — передает агентство слова Оуэнс.

Информационная атака строится на фабрикации слухов. В ход идут заявления о том, что ведущая якобы отправилась в поездку без членов семьи. Муссируются версии о неком тайном финансировании.

Сама Оуэнс характеризует происходящее как очередной виток историй о «русском заговоре», циркулирующих годами. Она убеждена, что истинная цель злоумышленников — запугать аудиторию. По ее мнению, критики стремятся криминализировать любые путешествия в Россию и навязать страх перед юридическими последствиями.

Реакция самой журналистки жесткая. Она заявила о намерении твердо противостоять давлению. Ложные обвинения в сотрудничестве с некими людьми и нарушении законов, распространяемые в социальной сети X, она отвергает. Оуэнс настаивает, что в этих инсинуациях нет ни капли правды, и демонстративно игнорирует угрозы.

Визит американки уже идет. Она находится в России несколько дней. В ближайших планах — участие в Петербургском международном экономическом форуме. Ожидается, что журналистка появится на пленарной сессии в качестве гостя.

Кэндис Оуэнс известна как представительница консервативных кругов США. Она ведет популярный подкаст, а аудитория ее YouTube-канала превышает 6 млн подписчиков. С марта 2024 года журналистка неоднократно делала громкие заявления, утверждая, что супруга французского лидера Брижит Макрон при рождении была мужчиной. Президент Эмманюэль Макрон и его жена намеревались обратиться в суд для опровержения этих данных.

