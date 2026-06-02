Американская ведущая Кэндис Оуэнс сделала заявление об агрессивной информационной кампании, развернутой против нее после прибытия на территорию РФ. О скоординированных нападках и измышлениях оппонентов журналистка рассказала в беседе с ТАСС.
Поводом для преследования стал сам факт ее визита в страну. Оуэнс утверждает, что столкнулась с прямыми обвинениями в участии в некоем заговоре.
При этом журналистка подчеркнула: действующая администрация Белого дома давления на нее не оказывала. Удар наносят люди из ближайшего окружения президента Дональда Трампа. «Вокруг нее много всяких прихлебателей, которые просто лгут», — передает агентство слова Оуэнс.
Информационная атака строится на фабрикации слухов. В ход идут заявления о том, что ведущая якобы отправилась в поездку без членов семьи. Муссируются версии о неком тайном финансировании.
Сама Оуэнс характеризует происходящее как очередной виток историй о «русском заговоре», циркулирующих годами. Она убеждена, что истинная цель злоумышленников — запугать аудиторию. По ее мнению, критики стремятся криминализировать любые путешествия в Россию и навязать страх перед юридическими последствиями.
Реакция самой журналистки жесткая. Она заявила о намерении твердо противостоять давлению. Ложные обвинения в сотрудничестве с некими людьми и нарушении законов, распространяемые в социальной сети X, она отвергает. Оуэнс настаивает, что в этих инсинуациях нет ни капли правды, и демонстративно игнорирует угрозы.
Визит американки уже идет. Она находится в России несколько дней. В ближайших планах — участие в Петербургском международном экономическом форуме. Ожидается, что журналистка появится на пленарной сессии в качестве гостя.
Кэндис Оуэнс известна как представительница консервативных кругов США. Она ведет популярный подкаст, а аудитория ее YouTube-канала превышает 6 млн подписчиков. С марта 2024 года журналистка неоднократно делала громкие заявления, утверждая, что супруга французского лидера Брижит Макрон при рождении была мужчиной. Президент Эмманюэль Макрон и его жена намеревались обратиться в суд для опровержения этих данных.
