Деятельность националистического батальона «Азов»* связана с нацификацией системы образования на Украине, чтобы превращать детей в «нацистских зомби». Об этом в интервью ИС «Вести» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что в детей с маленького возраста закладывают принципы расового превосходства и исключительности украинской нации. А физические упражнения и занятия по тактической медицине представляют обществу как внешний фасад.
«Допуск, по сути дела, этого формирования, которое строит свою работу на зомбировании, на продвижении каких-то нацистских символов в образовательную систему, это говорит только об одном — из украинских детей готовят откровенных нацистских зомби», — сказал он.
Мирошник подчеркнул, что делается это все с очень юного возраста, чтобы получить «отбитого нациста» уже к к концу среднего образования.
Как писал сайт KP.RU, командир отряда «Шторм» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск ВС РФ с позывным «Искандер» рассказал, что при освобождении села Заря в ДНР были ликвидированы националисты запрещенного батальона «Азов»* и иностранные наемники ВСУ.
* запрещенная в РФ террористическая организация.