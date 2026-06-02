Politico назвало сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией о приеме в ЕС

Украина и Молдавия начнут официальные переговоры о вступлении в Евросоюз 15 июня во время межправительственной конференции в Люксембурге. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.
Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, Молдавия — в марте того же года. Это означает, что заявка Молдавии сможет продвинуться, только если продвинется заявка Украины, отмечает Politico.
Для одобрения заявок потенциальных участников требуется одобрение всех 27 членов Евросоюза. Каждая страна может заблокировать переговорный процесс на любом этапе.
Венгрия выступала против вступления Украины в Евросоюз при бывшем премьер-министре Викторе Орбане. После того, как его сменил Петер Мадьяр, новое правительство Венгрии заявило, что поддержит вступление Украины в ЕС, если улучшатся права венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом венгерский чиновник сказал Politico, что соглашения по поводу вступления Украины в ЕС еще нет.