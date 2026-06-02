Politico назвало сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией о приеме в ЕС

Венгрия выступала против вступления Украины в Евросоюз при бывшем премьер-министре Викторе Орбане. После того, как его сменил Петер Мадьяр, новое правительство Венгрии заявило, что поддержит вступление Украины в ЕС, если улучшатся права венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом венгерский чиновник сказал Politico, что соглашения по поводу вступления Украины в ЕС еще нет.