Тень «Северных потоков»: зачем Шрёдер тайно приехал в Москву

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер мог прибыть в российскую столицу ради консультаций по проекту «Северные потоки». Эту версию в разговоре с «Газетой.Ru» озвучил заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.
Парламентарий напомнил, что немецкий политик исторически глубоко вовлечен в данную тему. Он подчеркнул, что Шрёдер принимал самое активное участие в продвижении газопроводов. «Шрёдер мог приехать в Москву и по вопросу “Северных потоков”», — заявил депутат, назвав это одним из вероятных мотивов нынешнего визита.
О самом факте нахождения экс-канцлера в России стало известно 2 июня. Информацию распространил немецкий телеканал N-tv, сославшись на свидетельство собственного корреспондента Райнера Мунца. Журналисты подтвердили, что видный политик находится в Москве.
Корреспондент лично видел Герхарда Шрёдера в отеле «Балчуг Кемпински». По данным телеканала, приезд экс-канцлера может быть продиктован намерением посетить Санкт-Петербургский международный экономический форум.
Ранее мы писали: Бывший канцлер Германии Шредер может находиться с визитом в Москве.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.