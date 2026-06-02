Американская журналистка Оуэнс заявила о травле на родине из-за поездки в Россию

Сам Дональд Трамп жёстко критиковал Кэндис Оуэнс и даже удостоил её звания «мерзким человеком года» и стилизовав свою публикацию по этому поводу под обложку журнала Time. Причиной недовольства стали неоднократные заявления Оуэнс о том, что супруга французского президента Брижит Макрон «родилась мужчиной» — глава Белого дома назвал эти нападки достойными презрения и заявил, что у блогерши «чрезвычайно низкий IQ».