МИД пригласил нового главу Генассамблеи ООН посетить Россию

«Ждем Рахмана с визитом в Москву для предметного обсуждения стоящих на повестке дня всемирной организации вопросов», — заявил он.
Логвинов также добавил, что Россия готова к активному взаимодействию с Рахманом для построения многополярного и справедливого миропорядка, поиска коллективных решений актуальных проблем и модернизации ООН в соответствии с современными реалиями.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов заявил, что кандидат на пост генерального секретаря ООН, бывший президент Чили Мишель Бачелет в ближайшие дни намерена посетить Россию.
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