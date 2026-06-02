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МИД пригласил нового главу Генассамблеи ООН посетить Россию

Москва готова принять у себя нового председателя Генеральной Ассамблеи ООН, министра иностранных дел Бангладеша Халилура Рахмана, передает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента международных организаций МИД России Кирилла Логвинова.

Источник: РБК

Москва готова принять у себя нового председателя Генеральной Ассамблеи ООН, министра иностранных дел Бангладеша Халилура Рахмана, передает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента международных организаций МИД России Кирилла Логвинова.

«Ждем Рахмана с визитом в Москву для предметного обсуждения стоящих на повестке дня всемирной организации вопросов», — заявил он.

Логвинов также добавил, что Россия готова к активному взаимодействию с Рахманом для построения многополярного и справедливого миропорядка, поиска коллективных решений актуальных проблем и модернизации ООН в соответствии с современными реалиями.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов заявил, что кандидат на пост генерального секретаря ООН, бывший президент Чили Мишель Бачелет в ближайшие дни намерена посетить Россию.

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